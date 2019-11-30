АНКАРА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев приняли в субботу участие в церемонии открытия окончательной фазы газопровода TANAP, которая пройдет в турецкой провинции Эдирне.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сказал журналистам, что "закончив последнюю часть газопровода TANAP, мы начнем поставлять азербайджанский газ европейским потребителям, проведя 30 ноября торжественную церемонию открытия".

"Сегодня мы присутствуем при историческом моменте. TANAP смог быть построен благодаря политической поле и доверию между Турцией и Азербайджаном. Это символ коренной дружбы между нашими странами. TANAP внесет свой вклад также и в обеспечение энергетической безопасности в Европе", — сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия в городе Ипасла. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что из-за энергоносителей в мире происходят разногласия и столкновения. "Турция стала сценой для конкуренции между странами на Ближнем Востоке из-за энергоносителей. Но те, кто думал, что капля нефти важнее капли крови, не смог принести в мир и спокойствие", — сказал Эрдоган.

По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова. "Мы всегда выступали за равные права обеих общин на острове, действуем в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят нас отвести оттуда наши корабли, которые занимаются зондажем", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что Турция географически находится в точке, которая занимает стратегическое положение между востоком и западом, через Турцию проходят энергетические потоки между странами-производителями и странами-потребителями.

"TANAP является конкретным доказательством нашего мирного развития. Мы соединяем сегодня Восток и Запад", — добавил президент Турции.

После выступлений на торжественной церемонии, Эрдоган, Алиев, приглашенные официальные гости нажали на символическую кнопку, которая ознаменовала начало работы газопровода.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.