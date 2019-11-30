АНКАРА, 30 ноя — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток" будет открыт в Стамбуле 8 января, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу.

"Мы дадим старт еще одному газопроводу, "Турецкий поток", 8 января в Стамбуле", — сказал Эрдоган на церемонии открытия газопровода TANAP, которая прошла в провинции Эдирне на северо-западе Турции. Трансляцию вел телеканал NTV.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. "Газпром" во вторник сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока".