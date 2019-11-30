МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. "Роснефть" намерена учесть интересы акционеров при получении компенсаций из-за аварии на нефтепроводе "Дружба", сообщил представитель компании.

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля.

"Интересы наших акционеров будут защищены в полном объёме при любых обстоятельствах. Однако обсуждать этот вопрос (компенсаций — ред.) в публичном пространстве, как мы уже неоднократно говорили, не считаем целесообразным", — отметил он.

"Роснефть" 6 ноября отмечала, что до сих пор не завершила расчет убытков от ЧП на "Дружбе", так как претензии контрагентов продолжали поступать и в третьем квартале.

"Транснефть" 29 ноября сообщила, что зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" 23 миллиарда рублей. Компания ожидает внесудебного урегулирования претензий в срок не более года, при условии заинтересованности грузоотправителей в реализации предложенного механизма и документального подтверждения имущественных потерь.