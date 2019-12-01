МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. "Газпром" увеличил добычу газа с января по ноябрь на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 454,2 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"За одиннадцать месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 454,2 миллиарда кубометров газа. Это на 0,7% (на 3 миллиарда кубометров) больше, чем за январь-ноябрь 2018 года", — говорится в сообщении.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период остался на уровне прошлого года, также отмечает "Газпром".