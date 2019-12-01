МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-ноябре уменьшился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 178,5 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил 178,5 миллиарда кубометров газа — 99,3% к уровню одиннадцати месяцев рекордного 2018 года и на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается также, что в ряд стран экспорт за отчетный период увеличился. "В частности, в Австрию — на 31,4%, в Венгрию — на 38,5%, в Нидерланды — на 35,7%, в Словакию — на 40,6%, в Чехию — на 28,2%, во Францию — на 8%", — сообщает компания.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года, как сообщил в пятницу представитель "Газпром экспорта" Андрей Зотов, экспорт в дальнее зарубежье ожидается на уровне около 198 миллиардов кубометров.