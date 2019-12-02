МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра", — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к "украинскому скандалу".

Перри упоминался в числе людей, которые по указанию Трампа контактировали в последние месяцы с украинскими чиновниками. Демократы обвиняют президента в том, что он пытался заставить власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который сейчас намерен баллотироваться в президенты.

Трамп представил на утверждение сената кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.