МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин дали старт началу поставок российского газа в КНР по трубопроводу "Сила Сибири".

Газопровод предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям в ДФО и в Китай (восточный маршрут). СПРАВКА: Трубопровод "Сила Сибири"

"Разрешаю (открыть кран — ред.)", — заявил Путин на церемонии открытия.

"Поехали", — сказал Си Цзиньпин.

Запуск состоялся в понедельник, 2 декабря. Был пущен участок протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров. Экспортная производительность — 38 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство газопровода заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей.

Как заявил в ходе телемоста Путин, открытие газопровода "Сила Сибири" выводит на новый уровень взаимодействие РФ и Китая в сфере энергетике.

Президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста дают старт поставкам по газопроводу "Сила Сибири".

Газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.

"В этом году — семидесятилетие установления дипломатических отношений (между РФ и Китаем). И в этом же году мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем задачи доведения двухстороннего товарооборота к 2024 году до 200 миллиардов долларов", — сказал глава российского государства.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Пекин считает необходимым обеспечить безопасность и экологичность газопровода "Сила Сибири".

"Необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место. Второе — это экологичность. Важно уделить особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов в интересах зеленого, экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития", — заявил он и отметил, что этот трубопровод является новым этапом взаимодействия двух стран.

"Восточная ветка российско-китайского газопровода — это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества, он служит образцом глубокой интеграции взаимовыгодного сотрудничества наших стран", — отметил Си Цзиньпин.

"Эксплуатация газопровода является началом нового этапа нашего взаимодействия", — подчеркнул он.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.