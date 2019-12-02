КИЕВ, 2 дек — ПРАЙМ. Цена на российский газ для Украины при прямых поставках должна формироваться с привязкой к ценам на европейском хабе и быть ниже ее, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Цена будет не политической, это не будет скидка. Это будет четкая цена по европейскому индикатору", — сказал Оржель на пресс-конференции в понедельник.

Он добавила что Киев настаивает, что цена газа из РФ должна быть ниже стоимости газа в Европе.

"Когда возможна прямая поставка: цена зафиксирована на европейском хабе, скидка от европейского индикатора или компенсация этих затрат", — добавил министр.

По его мнению, заключение контракта на транзит газа из РФ на год невыгодно Украине и повлечет высокий тариф на транспортировку, Киев настаивает на подписании долгосрочного контракта.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее говорил, что Киев настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из РФ в ЕС должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное – вопрос переговоров.

"Год является неприемлемым для Украины. Хотя у нас очень простое взаимодействие: если год и небольшие объемы, то, соответственно, и тариф очень высокий", — пояснил Оржель.

Министр не исключил, что тариф на транспортировку в таком случае может быть в 20-30 раз выше текущего.

Он также не исключает проблем в работе ГТС в феврале-марте в случае сильных холодов, если договор на транзит газа не будет подписан.

"Единственным технический риск, который может быть — это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже снизится давление в системе из подземных хранилищ. В дни пиковой нагрузки действительно могут быть проблемы с тем, чтобы прокачать всю систему", — отметил он и выразил надежду, что сторонам удастся согласовать новый контракт на транзит газа по территории Украины.

Что касается объема поставок из России на Украину, то они будут зависеть от объемов и скорости компенсаций в пользу "Нафтогаза" по судебным спорам с "Газпромом", а также от объемов транзита.

"Это зависит от скорости компенсации по тем арбитражам, это зависит от объемов транспортировки", — рассказал Оржель.

По его словам, вопрос объемов прямых поставок комплексный. "Это комплексный вопрос, который фиксирует российская сторона в логике с транспортировкой, но еще раз: договор на транспортировку – это простая матрица, какой срок, какой объем и какой тариф, а договор на непосредственно (поставки – ред.)… там закладывается компенсация, там закладывается, какое время и какая цена возможна, если нам надо зафиксировать компенсацию", — сказал Оржель.