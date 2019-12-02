МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Новые санкции против "Северного потока-2", которые планируют американцы, могут быть приняты довольно быстро, но это не сможет помешать строительству газопровода. Другое дело — торг по поводу заполнения объемов газопровода, который с большой долей вероятности будут вести США и Германия. В случае упорства Вашингтона ситуация может привести к новой торговой войне — на этот раз с Европой, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

По данным немецкого издания Bild, США планируют добиться "окольными путями" введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год. Ввести ограничения планируют до католического Рождества, пишет издание.

Для того, чтобы этот документ стал законом, нужно одобрение обеих палат Конгресса и подпись президента Дональда Трампа. Однако палата представителей и сенат США еще не достигли окончательного соглашения по законопроекту. При этом глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что начало поставок газа по газопроводу "Северный поток-2" может начаться ещё до Нового года.

По мнению экспертов, вероятность того, что данный проект будет принят в кратчайшие сроки, велика. "Законы, которые направлены против РФ, в американском конгрессе принимают в ускоренном режиме. Поэтому вероятность очередных ограничений по проекту "Северный поток-2" очень высокая. Во всяком случае, лишь Трамп способен отложить подписание на более длительный срок. Впрочем, сам американский лидер также продвигает интересы своих производителей СПГ, поэтому тянуть с подписанием не будет", — полагает ведущий аналитик "Открытия Брокер" Андрей Кочетков.

НЕПРОСТАЯ РИТОРИКА

Украинская сторона уже выразила надежду, что новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока-2", являющегося альтернативой украинскому газовому транзиту. Срок договора по нему истекает 31 декабря текущего года, а условия нового до сих пор не согласованы. Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока-2" как инструмент в переговорах по транзиту газа.

Меж тем, принятие этих ограничений вряд ли остановит реализацию проекта, уверены эксперты. "Даже формально закон о бюджете 2020 года вступит в силу только в следующем году, а "Северный поток-2" уже будет к этому моменту достроен", — указал ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. По его мнению, если бы партнеры "Газпрома" испугались санкций в будущем, они бы и не вступили в проект. Сейчас они открыто говорят, что до тех пор, пока официального запрета нет, работа будет продолжаться. И, судя по всему, ее завершат до появления каких-либо запретов и санкций.

По мнению эксперта, риторика американских законодателей направлена на то, чтобы набрать очки на популистских заявлениях перед грядущими президентскими выборами-2020. Антироссийская тема очень популярна среди избирателей США, и политики хотят использовать этот козырь. "Показать себя главными борцами против России и "Северного потока-2" как главного ужаса Америки и Европы – означает стать популярным", — говорит он.

НАЧАЛО НОВОГО ТОРГА

В реальности такой закон — даже если его примут — может лишь повлиять на торг по параметрам использования нового газопровода. США давят на Германию и Европу, чтобы те не снимали с "Северного потока-2" ограничений Третьего энергопакета. Если санкции на 2020 год примут, то будет легче требовать сохранения ограничений, указывая немецким властям на то, что они идут вразрез с американской позицией, полагает Юшков. "Это и есть главный риск для "Газпрома" и России в целом", — указал он.

Впрочем, после запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" на полную мощность у российской стороны появляется техническая возможность полностью отказаться от украинского транзита. При полной загрузке "Северный поток" уже прокачивал более 50 млрд кубометров газа в год, мощность "Северного потока-2" окажется не меньше. В прошлом году через украинскую ГТС прокачали 86,8 млрд кубометров газа, что сопоставимо с мощностью "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Если не будет европейских ограничений на использование внутренних европейских трубопроводных систем, а Германия настоит на исключении из Третьего энергопакета российских проектов, то на долю Украины останется 10-15 млрд кубов газа в год – столько, чтобы обеспечить поставки в сопредельные с ней страны, отметил Юшков.

ЕЩЕ ОДНА ТОРГОВАЯ ВОЙНА

При этом не исключено охлаждение отношений между Европой и США, если "страсти по газу" вызовут непреодолимые противоречия. Европейские партнеры "Газпрома" многократно выступали против американского давления. Бывало, что посольство США в Германии заходило слишком далеко, указывая в своих письмах конкретные действия против "Северного потока-2", напомнил Кочетков.

Соответственно, американские ограничения могут быть проигнорированы, поскольку до запуска остается совсем немного. Если же США будут настаивать на санкциях, то в Германии уже предупредили об ответных мерах. Некоторые немецкие политики уже заговаривают о встречных санкциях ЕС и ФРГ против США в связи с "Северным потоком-2".

"В целом недовольство политикой Вашингтона растет с завидным постоянством. В Европе крайне недовольны тем, что США навязывают как свое вооружение, так и прочие товары экспорта, хотя у европейских стран есть более дешевые альтернативы. Все это намекает на то, что после торговой войны с Китаем может разгореться столь же жестокая торговая война США с Евросоюзом", — заключил эксперт.



