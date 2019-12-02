КИЕВ, 2 дек — ПРАЙМ. Слушания о возможности принудительно взыскать с "Газпрома" 3 миллиарда долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" состоятся в среду в Амстердаме, рассказал в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

На минувшей неделе он заявил, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в сумме порядка 3 миллиардов долларов газом. "Газпром", по его словам, на такой взаимозачет пока не согласился.

"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в случае удовлетворения иска "Нафтогаза" компания начнет получать деньги с "Газпрома" уже в апреле 2020 года. "Если они (слушания – ред.) пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", — отметил Витренко.

Решения Стокгольмского арбитража по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа были вынесены в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Судебная инстанция обязала российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

Украина хочет принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в различных юрисдикциях, но до сих пор это не принесло результатов. В частности Окружной суд Амстердама ранее в качестве обеспечительной меры наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператора газопровода "Голубой поток"), а затем и на 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток". В сентябре в своём финансовом отчёте "Нафтогаз" сообщал, что сумма, которую "Газпром" должен выплатить ему по решениям Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.