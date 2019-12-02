МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) оставил без изменения решение нижестоящего суда, отказавшего компаниям инвестфонда Prosperity Capital Management во взыскании около 118 миллионов евро и более 389 миллионов рублей (в сумме – около 8,9 миллиарда рублей по текущему курсу) с итальянской энергетической компании Enel.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу истцов на принятое в июле решение арбитражного суда Свердловской области, после чего оно вступило в законную силу.

Первая инстанция отклонила иск Russian Prosperity Fund, Prosperity Quest Fund, Prosperity Russia Domestic Fund Limited и Prosperity Capital Management Sicav, миноритарных акционеров ПАО "Энел Россия", поданный в интересах этой энергокомпании. Ответчиками в иске указаны бывший мажоритарный акционер Enel Investment Holding, которой принадлежит 56,4% "Энел Россия", а также бывшие и действующие топ-менеджеры итальянской Enel — Энрико Виале, Марко Арчелли, Карло Тамбури, Франчески Гостинелли и Луиджи Феррариса.

По мнению миноритариев, ответчики причинили убытки "Энел Россия" сделкой по покупке оборудования для нового энергоблока на Среднеуральской ГРЭС, которое, как сообщили истцы, было переброшено с другого проекта Enel, чтобы минимизировать убытки из-за отказа от реализации проекта в Греции. В Enel называли эти претензии необоснованными.

Сумма убытков, по оценке истцов, складывается из цены оборудования по договору (98 миллионов евро), стоимости таможенного оформления и хранения его на складе (около 500 тысяч евро) и упущенной выгоды от невозможности инвестировать 98 миллионов евро или разместить их на депозите в банке (около 17 миллионов евро), говорил в декабре 2017 года представитель Prosperity.

Суд первой инстанции указал истцам на пропуск срока исковой давности. Кроме того, в решении говорится, что стоимость оборудования нельзя считать убытками для "Энел Россия", так как компания может либо продать его и тем самым компенсировать расходы на покупку, либо возобновить реализацию проекта впоследствии в случае улучшения макроэкономической ситуации.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Общая установленная мощность электростанций "Энел Россия" — 9,4 тысячи МВт. Доля Enel S.p.A в уставном капитале компании "Энел Россия" — 56,4% (ранее эта доля принадлежала Enel Investment Holding), доля PFR Partners Fund I Limited — 19%, доля Prosperity Capital Management Limited — 7,7%, доля прочих миноритарных акционеров — 16,9%.