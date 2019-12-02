КИЕВ, 2 дек /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров пересмотреть энергетическую стратегию на период до 2035 года, указ опубликован на сайте президента.

Указом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

В частности, президент поручил до 1 апреля 2020 года пересмотреть энергетическую стратегию Украины "Безопасность, эффективность, конкурентоспособность" на период до 2035 года, одобренную распоряжением кабинета министров Украины, и меры по ее реализации "с учетом угроз энергетической безопасности, определенных стратегией национальной безопасности Украины, и международных обязательств Украины в энергетической сфере".

Кроме того, кабмину поручено ввести в течение первого полугодия 2020 года "механизмы стимулирования энергоэффективности и экономного использования энергетических ресурсов всеми категориями потребителей энергии".

Также в решении правительству поручается "урегулирование вопроса определения объемов создания страхового запаса природного газа на 2020 год" и разработка до 1 января 2021 года "дорожной карты перехода на расчеты за природный газ по энергетическим показателям с определением срока такого перехода".

Решением также определяется принятие мер для погашения задолженности и выплаты заработной платы работникам угледобывающих предприятий государственной формы собственности, предотвращение возникновения такой задолженности в будущем.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.