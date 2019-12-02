МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Новый глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил РИА Новости, что получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию.

"Сегодня я имел честь получить поздравления от президента Путина, а также приглашение посетить Российскую Федерацию. Мы будем в диалоге с командой, работающей в Вене, чтобы определить дату", — сказал он.

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии на специальной сессии в понедельник утвердила назначение аргентинского дипломата Рафаэля Гросси на пост гендиректора МАГАТЭ.

Гросси — первый латиноамериканец, возглавивший МАГАТЭ — приступит к своим обязанностям 3 декабря. Он стал шестым главой МАГАТЭ с момента основания агентства в 1957 году. Глава МАГАТЭ назначается на четыре года.