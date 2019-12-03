МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух во вторник, 3 декабря, встретятся в Москве и обсудят двустороннее сотрудничество.

Хурэлсух посещает Россию по приглашению главы государства, сделанного в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Монголию.

Как сообщала пресс-служба кабмина, на повестке дня будут вопросы развития российско-монгольского взаимодействия в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях.

По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.

В рамках визита Путина в Монголию в начале сентября страны подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также ряд коммерческих соглашений, направленных на расширение и углубление двустороннего сотрудничества.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия договорилась с Монголией в ближайшее время создать рабочую группу по проекту газопровода в Китай. В октябре министр иностранных дел Монголии Цогтбаатар Дамдин заявил РИА Новости, что рабочая группа двух стран скоро начнет расчеты реальных экономических выгод от реализации проекта.

Кроме этого, РЖД планируют реализовать ряд проектов по модернизации и развитию железных дорог в Монголии и оценивают первоочередные инвестиции в них в 260 миллионов долларов — об этом сообщал журналистам первый замгендиректора российской компании Александр Мишарин. Финансировать проекты РЖД в Монголии надеется Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Российская транспортная группа Fesco в 2020 году рассчитывает создать совместное предприятие с монгольской угледобывающей компанией "Эрдэнэс-Таван Толгой" для строительства угольного терминала в порту Зарубино.

Корпорация "Росатом" рассматривает возможность создания в Монголии центра ядерной науки для использования радиационных технологий в медицине, промышленности и других областях.

В ноябре Монголия присоединилась к странам, на рынки которых поступает российский газ — в Улан-Батор в специальных криоконтейнерах прибыла первая малотоннажная поставка российского сжиженного природного газа.