МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, где на площади 100 квадратных метров горит вертикальный кабель-канал, сильное задымление, сообщила пресс-служба МЧС России.

В 3.15 мск в центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Челябинской области поступило сообщение о выезде подразделений на тушение пожара на Троицкой ГРЭС. Пожару автоматически присвоили третий ранг.

Произошло возгорание кабелей в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе.

Из цеха самостоятельно вышли восемь человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

"На территории цеха работают звенья газодымозащитной службы, горит вертикальный кабель-канал на площади 100 квадратных метров, наблюдается сильное задымление. Пожар не локализован, работы продолжаются. К месту оперативно направлены дополнительные силы, в том числе из областного центра", — говорится в сообщении.

Всего на ликвидации последствий пожара задействованы 82 человека и 25 единиц техники.

Троицкая ГРЭС — один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 1,315 ГВт, установленная тепловая мощность – 210 Гкал.ч.