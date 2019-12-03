КЕМЕРОВО, 3 дек /ПРАЙМ/. Кемерово перешёл на усиленный режим по снижению промышленных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор Сергей Цивилев "ВКонтакте".

В понедельник над Кемерово наблюдался сильный смог. Видимость составляла всего несколько метров.

"Город Кемерово сегодня перешел на усиленный режим по снижению выбросов: предприятия города сократят их на 40%. Для Новокузнецка это требование держим на уровне 20%. Оба города находятся на постоянном контроле, мониторим показатели контрольных замеров, которые выполняют специалисты Гидрометцентра", — написал губернатор.

Цивилев добавил, что об обстановке ему докладывают каждый час, а вечером в понедельник прошло совещание по экологической ситуации, с докладом о состоянии атмосферного воздуха выступил замгубернатора Андрей Панов.