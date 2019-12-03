ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек /ПРАЙМ/. Электроснабжение потребителей не нарушено из-за возгорания на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-центре управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 3.15 мск. Горят кабели в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе на площади 100 квадратных метров. Троицкая ГРЭС — один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала.

"По нашим данным, электроснабжение потребителей не нарушено, так как произошло возгорание не в основном цехе", — сказал собеседник агентства.