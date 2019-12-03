ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек /ПРАЙМ/. Возгорание на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, которое произошло в ночь на вторник, ликвидировано, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 3.15 мск, горели кабели в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе на площади 100 квадратных метров. Троицкая ГРЭС — один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала.

"Локализация пожара объявлена в 7.20 (5.20 мск), в 7.23 (5.23 мск) — ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, возгорание произошло в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе №3 (КТЦ-3). Из цеха самостоятельно вышли 8 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.

Тепло- и энергоснабжение населения не нарушено, поясняется в сообщении.

Всего на ликвидации последствий происшествия задействована межведомственная группировка в составе 82 человек и 25 единиц техники, сообщает пресс-центр.