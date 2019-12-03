КЕМЕРОВО, 3 дек /ПРАЙМ/. Режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерово был повышен с полуночи вторника (20.00 понедельника мск), сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента экологии.

При втором режиме промышленные выбросы сокращаются на 20-40%, поэтому предполагается незначительное снижение производительности предприятий, возможна остановка вспомогательного оборудования.

Смог навис над городом в понедельник вечером, видимость уменьшилась до нескольких метров. Утром во вторник смог над Кемерово рассеялся. Губернатор Сергей Цивилев сообщал, что было решено перевести Кемерово и Новокузнецк на усиленный режим снижения выбросов. Промышленные выбросы в Кемерово решено было сократить на 40%, в Новокузнецке – на 20%.

"В Кемерово с 00.00 часов 3 декабря был объявлен второй режим НМУ. Пока до 18.00 (14.00 мск), но скорее всего, будут продлевать еще на сутки. Также из первого во второй режим будут переводить Новокузнецк", – сообщили в департаменте.

Собеседница отметила, что регулирование вредных выбросов в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий обязательно для всех предпринимателей Кемеровской области, имеющих стационарные источники выбросов. Мероприятия по уменьшению выбросов согласовывает региональный департамент природных ресурсов и экологии.

В пресс-службе отметили, что в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней, которым должны соответствовать три режима работы промышленных предприятий. При первом режиме вредные выбросы должны быть сокращены на 15% – 20 %. Мероприятия не приводят к снижению производительности предприятия, так как усиливается контроль за работой газоочистного оборудования, автоматических систем управления, проводится внеочередная проверка автотранспорта, ограничивается работа вспомогательного оборудования.

В Новокузнецка пока действует первый режим неблагоприятных метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации. "Вчера вечером воздух был не прозрачный, но не критично. А сегодня ясно, солнечно", – сказала собеседница.