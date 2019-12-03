МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев попросил вице-премьера РФ Дмитрия Козака включить в межправительственное соглашение с Белоруссией по газу отдельный пункт о поставке 1 миллиарда кубометров газа в год начиная с 2020 года на свой калийный проект в республике — "Славкалий", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Гуцериева.

Закупать газ планируется у "дочки" "Газпрома" — "Газпром трансгаз Беларусь" — по цене поставок в страну.

Как отмечает газета, "Сафмар" рассчитывает избежать оплаты минимальной наценки на газ, которую "Газпром трансгаз Беларусь" с 2012 года взимает с оптовых потребителей за доставку газа. Сейчас она составляет 17,7 доллара за тысячу кубометров, то есть компания при утверждении своей инициативы может сэкономить 17,7 миллиона долларов.

По информации издания, с соответствующей просьбой Гуцериев обратился к Козаку еще в сентябре. Представители Гуцериева и Козака ситуацию не комментируют. В "Газпроме" также отказались от пояснений. Источники газеты на рынке говорят, что вице-премьер не поддержал просьбу "Сафмара", так как это поставило бы "Славкалий" в привилегированное положение.

Между тем самого межправительственного соглашения и контракта на поставку российского газа в Белоруссию на 2020 год до сих пор нет. Действующий контракт истекает в конце 2019 года.

"Славкалий" реализует крупнейший инвестиционный проект в Белоруссии — строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса. ГОК планирует производить 2 миллиона тонн калийных удобрений в год. Общая стоимость проекта — 2 миллиарда долларов.