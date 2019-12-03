МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Трехстороннняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Еще дата не оговорена, поскольку идет продолжение работы между компаниями, но если компании будут готовы к этому времени, тогда будем готовы и 5-го провести встречу", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности провести встречу 5 декабря.

Новак уточнил, что перед трехсторонней встречей на министерском уровне необходимо провести встречи на экспертном уровне.

Источник с российской стороны позже уточнил журналистам, что если встреча по газу и состоится 5 декабря, то пройти она может только в Вене.

В австрийской столице 5-6 декабря намечены встречи представителей стран ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос сделки о сокращении добычи нефти.