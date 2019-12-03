МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются на фоне сохранения неопределенности в торговле между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,46%, до 60,64 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41%, до 55,73 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывает сохранение неопределенности относительно возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем, который является крупнейшим экспортером нефти. Американский президент Дональд Трамп заявил ранее во вторник, что существует мнение о том, что торговую сделку лучше заключить после президентских выборов в США в 2020 году.

Сдерживают темпы падения цен на нефть сообщения относительно предстоящей встрече ОПЕК+, которая пройдет в Вене 5-6 декабря. Цены на нефть подскочили после сообщения СМИ, согласно которыми JPMorgan ожидает, что ОПЕК+ примет решение об увеличении объемов сокращения добычи сырья на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

Кроме того, накануне СМИ сообщали, что Саудовская Аравия хочет продлить соглашение о сокращении добычи как минимум на квартал. Министр нефти Ирака Тамир Гадбан, в свою очередь, заявил, что ОПЕК+ рассмотрит вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти в рамках действующего соглашения примерно на 400 тысяч баррелей в сутки — до 1,6 миллиона баррелей в день.