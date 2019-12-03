МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением своей стоимости, только расписки "Норникеля" подорожали, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов вторника стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,48%, до 6,68 доллара, "Новатэка" — сократилась на 0,86%, до 194,9 доллара, "Лукойла" — на 1,67%, до 94,16 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,77%, до 7,67 доллара, "Газпром нефти" — на 1,83%, до 32,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,75%, до 26,75 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,81%, до 13,51 доллара, НЛМК — на 1,48%, до 19,94 доллара.

Расписки ВТБ потеряли 1,31% стоимости, которая теперь составляет 1,35 доллара, Сбербанка — подешевели на 1,69%, до 14,29 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,53%, до 17,7 доллара.

GDR АФК "Система" потеряли в стоимости 1,77%, опустившись до 4,65 доллара. Цена бумаг "Магнита" опустилась на 2,98%, до 10,89 доллара, "Ленты" — на 1,58%, до 3,12 доллара.