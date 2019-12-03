МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Глава швейцарского сырьевого трейдера Glencore Айван Глазенберг заявил, что может уйти в отставку в следующем году.

В ходе брифинга Глазенберг сообщил инвесторам, что будет готов покинуть пост генерального директора компании, когда появится подходящий преемник, при этом глава Glencore не исключил и смену действующего руководящего состава.

"Старый состав будет уходить из компании. Как скоро? Мы рассматриваем этот вопрос уже сейчас. Предполагаю, что это может случиться в следующем году", — сказал Глазенберг, чьи слова приводит агентство Рейтер.

Глазенберг занимает пост генерального директора Glencore с 2002 года, свою карьеру в компании начал в 1984 году.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на Лондонской бирже.