БЕРЛИН, 4 дек /ПРАЙМ/. ФРГ задумается о контрмерах, если США введут санкции против "Северного потока-2", заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику. В этой связи эти санкции, которыми угрожают, абсолютно недопустимы. Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах", — заявил Эрнст.

Он добавил, что в качестве контрмеры "можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга".

Конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2" через закон о национальной обороне на 2020 год, заявил ранее глава комитета сената по иностранным делам Джим Риш изданию Defense News. По словам Риша, санкции в отношении компаний, участвующих в проекте, добавлены в проект закона. В то же время Риш отметил, что палата представителей и сенат США еще не достигли окончательного соглашения по законопроекту.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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