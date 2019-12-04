БЕРЛИН, 4 дек /ПРАЙМ/. Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны ЕС, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости германский депутат, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — заявил он.

Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока-2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила ранее РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. По ее словам, в Киеве считают, что "эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск "Северного потока" особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2" через закон о национальной обороне на 2020 год, заявил ранее глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш изданию Defense News.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.