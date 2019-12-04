МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Переход на единый бренд повысит ответственность "Россетей" перед потребителями и обществом, заявил замминистра энергетики РФ Антон Инюцын в рамках международного форума "Электрические сети".

"Бренд-архитектура – это не только общий логотип, но и общая информационная политика, ответственность за события, особенно те, которые имеют социальный резонанс. Единый бренд открывает возможность для регулярного мониторинга отношения населения к компании в целом и в каждом регионе, поэтому это еще и совершенствование системы управления", — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день одна из основных задач — популяризация деятельности отраслей ТЭК в средствах массовой информации. "Вместе со СМИ и пресс-службами энергокомпаний мы работаем над информированием населения о результатах нашей работы, повышая авторитет и престиж профессии", — сказал он.

В мероприятии приняли участие гендиректор "Россетей" Павел Ливинский, а также заместитель гендиректора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ "Россетей" Лариса Романовская. Участники мероприятия также обсудили корпоративные ориентиры, которые намечены ПАО "Россети" в сфере информационной открытости в контексте общих задач ТЭК.