Заседание правление "Газпрома" по дивидендам перенесено на 6 декабря
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек — ПРАЙМ. Заседание правление "Газпрома", на котором предполагалось рассмотреть дивидендную политику компании, перенесено на 6 декабря из-за переговоров с премьер-министром Монголии, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Ранее заседание планировалось провести 5 декабря.
"Завтра переговоры с премьер-министром Монголии",- ответил Миллер на вопрос, почему заседание правления перенесено на 6 декабря.
https://1prime.ru/energy/20191204/830642517.html