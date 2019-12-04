БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек — ПРАЙМ. Заседание правление "Газпрома", на котором предполагалось рассмотреть дивидендную политику компании, перенесено на 6 декабря из-за переговоров с премьер-министром Монголии, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Ранее заседание планировалось провести 5 декабря.

"Завтра переговоры с премьер-министром Монголии",- ответил Миллер на вопрос, почему заседание правления перенесено на 6 декабря.