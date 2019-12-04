МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем сделал ряд важных заявлений, касающихся газового транзита в Европу. По его словам, Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории.

"Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это не печально, ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", — сказал Путин.

Он напомнил, что руководство Болгарии, после того, как оно сорвало "Южный поток", много раз обращалось с просьбой, во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток". Однако, по всей видимости, из-за внешнего давления работы ведутся неспешно. "Если болгары не хотят — не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", — добавил президент РФ.

Что касается Сербии, то она уже подключилась к строительству продолжения "Турецкого потока" в Южной Европе. Сербский участок газопровода от Болгарии до Венгрии практически достроен, укладка труб завершится в ближайшие недели.

По словам Путина, стороны договорились увеличить мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ с 750 миллионов до 2 миллиардов кубометров. "Убеждены, что реализация этих масштабных энергетических проектов поможет заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего Балканского региона, да и Европы в целом", — отметил российский лидер.

Он также заявил о возможности участия Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток". Об этом уже задумались партнеры России на Балканах и в Восточной Европе. "Мы готовы", — заверил российский президент

В свою очередь, Вучич заверил, что страна будет получать российский газ вне зависимости от итогов переговоров России и Украины.

"Я получил уверения от президента РФ (Владимира) Путина и господина (Алексея) Миллера (глава Газпрома – ред.), что мы всегда сможем покупать дополнительное количество газа с территорий других стран и что первый и второй квартал следующего года мы можем встретить с определенной уверенностью, вне зависимости от того, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной", — отметил сербский лидер.

ЕЩЕ РАЗ ОБ УКРАИНЕ

Говоря о ходе этих переговоров, Путин подчеркнул, что Россия готова сохранить украинский транзит газа в Европу и активно обсуждает этот вопрос. Однако предлагаемые Киевом условия пока экономически неприемлемы. "Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", — сказал он.

Если украинский транзит все же прекратится, Россия не исключает увеличения поставок газа в Европу на фоне роста ее потребления газа. "Без украинского транзита сможем ли мы прямо в ближайшее время обеспечить увеличение (транзита газа в Европу – ред.) — это вопрос, который мы обсуждали", — сказал Путин.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной заканчивает действие 31 декабря 2019 года, однако никакой адекватной замены ему пока нет. Российская сторона на трехсторонних переговорах в октябре предложила решить вопрос по пакетной схеме, увязав транзит с судебными спорами и прямыми поставками газа на Украину. Но это не нашло понимания у Киева, который счел такое предложение неприемлемым для себя.

Следующая трехсторонняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК может пройти 5 декабря, если стороны выработают конструктивные предложения, чтобы она оказалась результативной, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.