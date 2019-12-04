КИЕВ, 4 дек /ПРАЙМ/. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания не считает тариф на транзит газа завышенным, предложил "Газпрому" обратиться к оператору газотранспортной системы (ГТС) или к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с обоснованием необходимости снижения тарифа.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в среду сообщил, что "Газпром" находится в постоянном контакте с компанией, которая станет оператором ГТС Украины, обсуждаются, в частности, межоператорское соглашение и предложенные Украиной новые тарифы на транзит — они значительно выше действующих. Миллер также назвал предложенные тарифы "очень-очень высокими".

По словам Витренко, Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, который применяется к транзиту газа. Эта методология определена в европейском тарифном кодексе. По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы.

"При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора. Другими словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированые расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", — написал Витренко в Facebook.

Кроме того, он предложил "Газпрому" обратиться к оператору ГТС или НКРЭКУ. "Мало того, российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифа альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома". Таким образом, украинская сторона продемонстрировала свой конструктивный подход к продолжению транзита газа, который гарантирует, что этот транзит будет экономически выгодным для всех сторон: украинской, европейской и русской", — отметил он.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце текущего года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Очередная трехсторонняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил журналистам во вторник министр энергетики РФ Александр Новак.