КАЗАНЬ, 4 дек /ПРАЙМ/. Спасатели нашли тело погибшего рабочего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье" в Татарстане, сообщает главное управление МЧС России по региону.

По информации регионального ГУМЧС, в 10.28 среды поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана. Было установлено, что во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубометров рабочими подрядной организации произошло возгорание. В 12.03 было ликвидировано открытое горение на площади 45 квадратных метров, в 13.24 ликвидировано открытое горениях внутри резервуара.

Спасатели организовали поиск двух пропавших работников подрядной организации.

"В 21.33 спасатели ПАСФ "РегионСпас" обнаружили на месте пожара на резервуаре НПС "Калейкино" Альметьевского района тело погибшего мужчины, поиски второго продолжаются", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, сложность при поиске заключается в том, что деформированный поплавковый купол упал на место предположительного нахождения пропавших.