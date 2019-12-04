Добыча нефти венесуэльской PDVSA в ноябре выросла на 17%, до 926 тыс баррелей в день - СМИ
МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Средний уровень добычи нефти государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в ноябре составил 926 тысяч баррелей в день, что на 17% больше к уровню октября, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на документ.
"Средний уровень добычи нефти венесуэльской PDVSA в ноябре вырос на 17% в месячном выражении, до 926 тысяч баррелей в день", — сообщило агентство.
Уровень добычи нефти PDVSA в октябре, по данным ноябрьского доклада ОПЕК, составлял 761 тысячу баррелей в день, это значение на 74 тысячи баррелей в день выше данных вторичных источников.
https://1prime.ru/energy/20191204/830644492.html