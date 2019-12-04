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ВАШИНГТОН, 4 дек /ПРАЙМ/, Татьяна Смайловски. Сенат США намерен вскоре принять законопроект по "европейской энергобезопасности", нацеленный на борьбу с "российским влиянием", заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

"Я не знаю, каков будет конечный итог по "Северному потоку-2", но я сомневаюсь в наших возможностях остановить его, учитывая то, насколько далеко он продвинулся…" — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.

Мерфи сообщил, что США в этой связи нужно найти "другие ответы" на проблему вокруг "Северного потока-2". Он выразил надежду, что "в предстоящие недели мы примем законопроект в комитете по иностранным делам по установлению нового финансового механизма, продвигающего энергетическую независимость" Восточной Европы. Этот механизм, по его словам, предполагает выделение 1 миллиарда долларов.

Сенатор отметил, что этот механизм будет направлен на снижение при помощи США энергетической зависимости стран Восточной Европы от России. "Он (законопроект — ред.) был принят палатой представителей, и, надеюсь, очень очень скоро будет принят в сенате", — добавил он.

Под энергетической безопасностью европейских стран СШA традиционно понимают отказ от российских энергоресурсов. Вашингтон ранее грозил санкциями участникам проекта "Северный поток-2", который призван доставлять российский газ в Европу. Президент США Дональд Трамп перед встречей на полях саммита НАТО в Лондоне с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что надеется, что Германия сама решит "эту проблему", и добавил, что не определился с возможными санкциями.

В марте этого года сенатор Мерфи вместе со своим коллегой республиканцем Роном Джонсоном представили законопроект по "Европейской энергетической безопасности и диверсификации", направленный на "борьбу с российским влиянием". Законопроект предполагает выделение финансирования в размере 1 миллиарда долларов на "стимулирования инвестиций государственного и частного секторов США в европейские энергетические проекты, что в сочетании с увеличением дипломатической и технической поддержки поможет диверсифицировать энергоснабжение Европы и уменьшит влияние России на регион".

США выступают против проекта "Северный поток-2", который, по их утверждению, может ослабить энергобезопасность Европы, и грозят его участникам санкциями.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.