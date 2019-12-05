МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Болгария задержала строительство "Турецкого потока" ненамеренно, а из-за выполнения обязательных процедур Евросоюза, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ответ на слова президента России Владимира Путина.

"Болгария следует процедурам ЕС. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты, мы ищем альтернативную диверсификацию", — заявил болгарский премьер в эфире телеканала bTV.

Он также добавил, что приглашает президента Путина лично приехать и посмотреть, с какой скоростью ведётся строительство газопровода — это около 5 километров в день.

"Мы поздно начали из-за того, что должны были пройти множество процедур. Процедуры мы выполняем, следовательно, уверены, что мы его (газопровод — ред.) построим. А когда у нас будут такие огромные мощности и готовые газовые магистрали в следующем году, поверьте мне, и для русского газа это будет единственная быстрая и хорошая альтернатива", — подчеркнул Борисов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны. Он добавил, что, если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы. "Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это не печально, ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии.

Президент России особо отметил, что руководство Болгарии, после того, как оно сорвало "Южный поток", много раз обращалось с просьбой, во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".

"Но и здесь, видимо под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят — не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", — подытожил Путин.