МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" выиграла аукцион на право пользования недрами Хамбатейского участка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), планирует начать добычу в 2026 году, сообщается на сайте компании.

"Газпром нефть" выиграла аукцион на право пользования недрами Хамбатейского лицензионного участка. Актив площадью 340 квадратных метров расположен на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа и включает Хамбатейское газоконденсатное месторождение. Лицензия на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья… будет выдана сроком на 30 лет", — указывается в сообщении. Стартовый платеж за участок, согласно распоряжению правительства, составлял 1,82 миллиарда рублей.

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, которые приводятся в сообщении, извлекаемые запасы месторождения составляют 34 миллиарда кубометров газа и 2,6 миллиона тонн газового конденсата, а подготовленные к поисковому бурению ресурсы — 247 миллиардов кубометров газа и 20 миллионов тонн конденсата.

"Газпром нефть" также отмечает, что продолжит изучение Хамбатейского участка. Так, до 2022 года на его территории будут проведены геологоразведочные работы, направленные на уточнение модели строения основных продуктивных пластов и добычных характеристик месторождения.

"Добычу на новом лицензионном участке планируется начать в 2026 году", — отмечается в сообщении.

"Хамбатейский участок станет частью Ямальского кластера, ядром которого является Новопортовское месторождение. Разработка нового актива внесет серьезный вклад в долгосрочную загрузку действующей нефтяной и строящейся газовой инфраструктуры компании на юге Ямала", — приводятся в сообщении слова замгендиректора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадима Яковлева.