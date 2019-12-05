ВЕНА, 5 дек — ПРАЙМ. Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода. Об этом в четверг сообщил глава OMV Райнер Зеле.

"Я вижу что они (Nord Stream 2 AG — ред.) показывают прогресс, они продолжили прокладку газопровода и не тратят время на разговоры, а просто строят его", — отметил Зеле в беседе с журналистами.

В ноябре Nord Stream 2 начал арбитражный процесс против Евросоюза на основании Энергохартии из-за Газовой директивы. О возможности такого арбитража компания предупреждала еще в июле, тогда она подала иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС.

Тогда Nord Stream 2 поясняла, что считает их дискриминационными, нарушающими принципы права Евросоюза о равном обращении и пропорциональности и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток-2".