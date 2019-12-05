БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Краснодарский край), 5 дек — ПРАЙМ. "Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Обсуждается свой маршрут (газового трубопровода через Монголию — ред.). Это оговаривали президенты на встрече в сентябре в Улан-Баторе", — сказал он журналистам.

Гордеев отметил, что сейчас такое задание дано "Газпрому", Минэнерго в этом участвует. "Сейчас обсчитывается экономическое обоснование. Надо понять, насколько экономически (выгодно – ред.). Сейчас вовлекается в рабочую группу китайская сторона, поскольку это газопровод, который должен обеспечивать не только Монголию, но и Китай. Сроки … — в течение полугода всё посчитать и выдать предложения руководителям страны", — заявил Гордеев.