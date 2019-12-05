КИЕВ, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе могут вырасти вдвое в случае остановки транзита российского газа через Украину с 2020 года, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться. Например, в марте 2018 года, когда "Газпром" отказался поставлять предоплаченный газ, цена выросла на 80% за несколько часов", — сказал Коболев в интервью изданию LIGA.net. Он добавил, что рост цены в Евросоюзе будет означать рост цены и на Украине.

При этом он считает маловероятным сценарий, при котором "Газпром" продолжит поставлять газ на транзит без заключения контракта с Киевом.

"Но если гипотетически предположить, что контракта нет, а поступление газа есть, то прием такого ресурса несет для Украины определенные риски. Если принимать газ без контракта, у нас не будет оснований для его замера. И, соответственно, любая сторона, например российская, может обвинить нас в краже газа. К тому же, нас могут обвинить в контрабанде. Это серьезный вопрос", — добавил Коболев.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по продолжению транзита.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце ноября отмечал, что если с 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но физически поставки "голубого топлива" продолжатся, Киев будет закачивать поступающий газ в свои подземные хранилища как газ неопределенного собственника.