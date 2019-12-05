"Газпром" и Улан-Батор оценят возможность газопроводных поставок в КНР через Монголию
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "Газпром" подписал с Монголией меморандум о проведении совместной оценки возможности трубопроводных поставок газа в Китай через Монголию, следует из сообщения компании.
"Сегодня в Сочи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин подписали меморандум о взаимопонимании. Документом предусмотрено проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии", — говорится в сообщении российской компании.
https://1prime.ru/energy/20191205/830649570.html