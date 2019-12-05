МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Дочка "Русгидро" подписала договор о продаже группе "Ташир" компании, владеющей Севано-Разданским каскадом ГЭС в Армении, сообщает российская энергокомпания.

"Гидроинвест", стопроцентная дочерняя компания "Русгидро", заключил договор с входящим в группу "Ташир" ОАО "Разданская энергетическая компания (РазТЭС)" о продаже пакета акций "Международной энергетической компании" (МЭК), владеющей Севано-Разданским каскадом ГЭС в Республике Армения", — говорится в сообщении.

"Русгидро" владеет 90% акций МЭК. Ранее совет директоров "Русгидро" одобрил сделку. Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения выдала разрешение.

Стоимость 527 тысяч обыкновенных акций МЭК составила 172,96 миллиона рублей. По условиям договора покупатель погасит кредитные обязательства МЭК перед ЕБРР и Азиатским банком развития. После этого акции компании будут переданы покупателю, а с "Русгидро" будут сняты поручительства по данным кредитам и консолидированная задолженность группы снизится на 55 миллионов долларов.

Привлеченные средства МЭК направила на модернизацию гидростанций каскада. В результате реконструкции мощность Ереван ГЭС-1 увеличилась на 10%. Также были реализованы мероприятия по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы станций каскада.

МЭК — один из производителей электроэнергии на территории Армении, владеет семью ГЭС, которые вырабатывают 8-10% электроэнергии страны. Каскад ГЭС использует естественный сток реки Раздан и ирригационные попуски воды из озера Севан.