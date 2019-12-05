Добавлены высказывания Новака и бэкграунд после третьего абзаца.

ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Трехсторонняя министерская встреча РФ, Украины и ЕК по газу может состояться на следующей неделе, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"Может", — ответил Новак на вопрос, может ли министерская трехсторонняя встреча состояться на следующей неделе.

"Мы готовы встретиться в любой момент", — сказал он. По словам министра, нужно, чтобы компании доработали свои документы "между собой".

Новак при этом не исключил, что на будущей трехсторонке можно будет прийти к конкретным решениям.

"Если все стороны будут нацелены на это, конечно, можно", — сказал он.

"Вопрос заключается в том, чтобы найти решения по тем вопросам, которые есть на повестке дня. В первую очередь урегулирование задолженности судебных споров", — добавил министр.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.