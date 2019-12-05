Новак не исключил возможности трехсторонки РФ, Украины и ЕК по газу на следующей неделе
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ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Трехсторонняя министерская встреча РФ, Украины и ЕК по газу может состояться на следующей неделе, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.
"Может", — ответил Новак на вопрос, может ли министерская трехсторонняя встреча состояться на следующей неделе.
"Мы готовы встретиться в любой момент", — сказал он. По словам министра, нужно, чтобы компании доработали свои документы "между собой".
Новак при этом не исключил, что на будущей трехсторонке можно будет прийти к конкретным решениям.
"Если все стороны будут нацелены на это, конечно, можно", — сказал он.
"Вопрос заключается в том, чтобы найти решения по тем вопросам, которые есть на повестке дня. В первую очередь урегулирование задолженности судебных споров", — добавил министр.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
https://1prime.ru/energy/20191205/830650265.html