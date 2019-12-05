МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. "Транснефть" заплатит 106,7 миллиарда рублей по дополнительному соглашению с "Укртранснафтой" о транзите нефти через территорию Украины в течение 10 лет, следует из материалов российской компании.

"АО "Укртранснафта" обязуется в период с 01.01.2020 до 01.01.2030 оказать ПАО "Транснефть" услуги по приему и транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов по территории Украины, а ПАО "Транснефть" обязуется оплатить оказанные ему услуги…. Размер сделки в денежном выражении: порядка 106,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В начале декабря "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили договор на транзит нефти по территории Украины на 10 лет. Как сообщалось, кроме пролонгации договора дополнительное соглашение между компаниями актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе, при этом базовые принципы сотрудничества двух нефтетранспортных операторов остались без изменений.