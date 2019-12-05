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ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов квот по сокращению добычи нефти в рамках сделки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"Приняты рекомендации, которые мы представили — исключить из мониторинга объемы конденсата… Перейти на мониторинг по методике, которая есть в ОПЕК. ОПЕК не учитывает конденсат, учитывает только нефть. Поэтому будет такая же методика учитываться для стран не-ОПЕК", — сказал Новак. "Все согласны", — добавил министр.

"С декабря мы (по-новому — ред.) будем считать", — уточнил глава российского Минэнерго.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действует до конца марта 2020 года. Россия в рамках сделки обязалась сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей.

Новак уточнил, что без учета конденсата добыча только нефти в России в том октябре была примерно на 760 тысяч баррелей в сутки ниже, и именно этот уровень планируется учитывать как базовый. "И сокращение добычи тоже будет учитывать только нефть", — указал министр.

То есть, по его словам, при новой методике расчета квоты обязательство РФ по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ так и осталось бы на уровне 228 тысяч баррелей в сутки.

Однако министерский комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года, и новые квоты по странам еще не определены. "Мы еще пока цифру вам не можем сказать", — сказал Новак, отвечая на вопрос о новой квоте России.