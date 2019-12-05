ТЕГЕРАН, 5 дек /ПРАЙМ/. Иран обсуждает с Россией решение проблем, возникших при реализации проекта на ядерном объекте в Фордо, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Ведутся переговоры по поводу способа реализации этого проекта таким образом, чтобы технические трудности были устранены", — сообщил Камальванди агентству Fars, отметив, что по теме проекта уже состоялись переговоры двух сторон.

Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, сообщила ранее топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.