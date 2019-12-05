ВЕНА, 5 дек /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ на встрече на министерском уровне в пятницу обсудят распределение квот по сокращению добычи нефти, сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"Распределение квот завтра пообсуждаем на встрече министров. Сегодня, я думаю, это они обсуждают внутри ОПЕК", — сказал он.

Министр не стал комментировать возможные варианты.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действует до конца марта 2020 года. Россия в рамках сделки обязалась сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей.

Министерский комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года, новые квоты по странам еще не определены.