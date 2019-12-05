БРЮССЕЛЬ, 5 дек /ПРАЙМ/. Дата следующей трехсторонней министерской встречи РФ, Украины и Еврокомиссии по продолжению транзита после 2019 года российского газа через Украину еще не согласована, сказал РИА Новости источник в структурах ЕС.

"Новые даты проведения трехсторонней встречи на уровне министров еще не согласованы", — сказал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее в четверг не исключил проведения трехсторонки на министерском уровне на следующей неделе. Он посчитал возможным достижение на этой встрече конкретных решений, если все стороны будут нацелены на это.

Вопрос, по словам Новака, заключается в том, чтобы найти решения по тем темам, которые есть на повестке дня. В первую очередь это урегулирование судебных споров.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.