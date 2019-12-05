МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. "Транснефть" заключила с "Сургутнефтегазом" договор на транспортировку в 2020 году 61,4 миллиона тонн нефти, "Сургутнефтегаз" заплатит 134 миллиарда рублей, следует из материалов "Транснефти".

"ПАО "Транснефть" обязуется в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 оказать ПАО "Сургутнефтегаз" (грузоотправителю) услуги по транспортировке нефти в количестве 61 405,476 тысячи тонн, принадлежащей грузоотправителю на праве собственности или на ином законном основании, в том числе в смеси с нефтью других грузоотправителей, по системе магистральных нефтепроводов, а грузоотправитель обязуется оплатить оказанные ему услуги…. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не более 134 000 000 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.