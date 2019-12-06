МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Строительство газопровода "Северный поток-2" ведется по графику, следует из статьи министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"По графику ведется строительство газопровода "Северный поток-2", значительную роль в этом сыграло своевременно выданное разрешение Дании на строительство участка газопровода в своей исключительной экономической зоне. Это в очередной раз подтверждает экономическую целесообразность проекта и заинтересованность европейских партнеров в гарантированном обеспечении энергоресурсами", — приводятся в статье слова Новака.

В ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года. До этого срок официально обозначался как конец 2019 года. Начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко в конце ноября сообщил, что Nord Stream 2 AG и "Газпром" работают над различными вариантами срока ввода газопровода "Северный поток-2", ход реализации проекта зависит от погодного фактора.

Энергетическое агентство Дании (DEA) в конце октября выдало разрешение на строительство последнего участка газопровода "Северный поток-2" — к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны. Однако оно вступило в действие только 28 ноября, именно тогда оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил право на прокладку датского участка. В четверг глава OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".