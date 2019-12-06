МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Россия обладает всеми конкурентными преимуществами, чтобы в будущем обеспечить себе лидирующие позиции на мировом рынке водородной энергетики, следует из статьи министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"В будущем водород в качестве источника энергии может сыграть одну из ключевых ролей в обеспечении мировых потребностей в чистой и доступной энергии. При этом у России есть все необходимые конкурентные преимущества для того, чтобы обеспечить себе лидирующие позиции на мировом рынке водородной энергетики: это наличие резервов производственных мощностей, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, а также наличие действующей инфраструктуры транспортировки", — отметил Новак.

Он напомнил, что Минэнерго России начало работу для организации эффективного использования потенциала водородной энергетики. В этом году сформирована рабочая группа, которая займется разработкой дорожной карты развития водородной энергетики РФ.