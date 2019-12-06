МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ рассчитывает, что к 2035 году потери в электросетях сократятся с 10,4% до 7,3%, следует из статьи министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Рассчитываем, что к 2035 году потери в электрических сетях снизятся с текущих 10,4% до 7,3%, количество технологических нарушений сократится примерно на 50%, а восстановление энергоснабжения бытовых потребителей в случае отключений в среднем будет занимать около 30 минут вместо нынешних 2 часов 25 минут", — заявил Новак.

Новак также напомнил, что продолжается переход к долгосрочному тарифному регулированию в электроэнергетике. В августе в закон об электроэнергетике были внесены изменения, согласно которым предусматривается переход на долгосрочное государственное регулирование тарифов на услуги по передаче электроэнергии. С 1 января 2023 года должны устанавливаться только долгосрочные тарифы со сроком действия не менее пяти лет.